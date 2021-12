Pherecydes Pharma obtient l’autorisation de l’ANSM pour son programme PhagoDAIR, première étude clinique au monde dans la phagothérapie de précision

• PhagoDAIR est une étude clinique de phase I/II avec les phages anti-Staphylococcus aureus dans le traitement des infections ostéoarticulaires sur prothèses causées par cette bactérie

• Le recrutement des patients devrait débuter au printemps 2022 sous réserve de l’accord du CPP (Comité de Protection des Personnes)

• Les premiers résultats de l’étude sont attendus à l’été 2023



Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « L’approbation par l’ANSM du protocole de l’étude clinique PhagoDAIR est une excellente nouvelle pour notre société, mais également pour un grand nombre de patients souffrant d’infections ostéoarticulaires sur prothèses dues au Staphylococcus aureus. En effet, il s’agit de la première étude dans cette indication avec le recours à la phagothérapie et nous sommes impatiens d’évaluer nos phages champions, spécifiquement sélectionnés pour leur activité sur cette bactérie particulièrement difficile à traiter. Cette étude constitue l’un des piliers de notre stratégie de développement présentée au moment de notre introduction en bourse, début 2021, et son lancement prochainement nous rapproche encore plus de notre ambition de devenir un des leaders mondiaux de la phagothérapie. »



Pour recevoir toute l'information financière de Pherecydes Pharma en temps réel, faites-en la demande par mail à pherecydes@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.