Pherecydes Pharma annonce la nomination du Dr Pascal Birman au poste de Directeur Médical

Le Dr Pascal Birman apporte à Pherecydes Pharma 30 ans d’expérience dans le domaine de la recherche médicale et du développement pharmaceutique, notamment dans l’endocrinologie et les maladies métaboliques. Après une carrière de médecin au sein de l’AP-HP (1981-1990), il a rejoint le groupe Servier en tant que Chef de projets internationaux, puis a assuré les fonctions exécutives de Directeur de recherche thérapeutique et de Directeur opérationnel clinique pour l’Europe et l’Asie. En 2004, le Dr Birman a rejoint le groupe pharmaceutique Ipsen où il a évolué pendant 13 ans à plusieurs postes clés jusqu’à devenir le Vice-Président des Programmes de développement clinique mondial.



Avant de rejoindre Pherecydes Pharma, le Dr Birman était le Directeur Médical Adjoint de la société biopharmaceutique Genfit depuis 2018. Au sein de Pherecydes Pharma, il succédera au Dr Brigitte Palestro qui continuera de soutenir et d’accompagner la société jusqu’à son départ à la retraite en janvier 2022.



