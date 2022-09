Pherecydes Pharma annonce la création d’un Conseil Médical Consultatif international

Ce groupe de spécialistes en infectiologie contribuera à la conception et mise en œuvre de la stratégie de développement clinique de la société dans la phagothérapie



« Nous sommes ravis et honorés de pouvoir coopérer avec ce groupe de scientifiques de renommée internationale », déclare Didier Hoch, Président Directeur Général de Pherecydes Pharma. « Notre approche unique de la phagothérapie a été jugée particulièrement prometteuse par ces experts, tous très enthousiastes à l’idée de se joindre à notre combat contre l’antibiorésistance. Avec leur appui, nous allons pouvoir mettre en œuvre notre plan de développement ambitieux de manière efficace. »



Le Conseil soutiendra Pherecydes Pharma dans la consolidation de sa stratégie de développement clinique dans la phagothérapie. Il se réunira 2 fois par an avec une première réunion le 28 septembre 2022.



