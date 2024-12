PHAXIAM Therapeutics présente les données cliniques de l’étude pilote PhagoDAIR, dont les résultats confirment le design de l’étude clinique de Phase II GLORIA

Pour recevoir toute l'information financière de PHAXIAM en temps réel, faites-en la demande par mail à phaxiam@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



Lyon (France), le 30 décembre 2024 – 17h45 CET - PHAXIAM Therapeutics (Euronext : PHXM - FR0011471135), société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants pour lutter contre les infections bactériennes sévères et résistantes, annonce aujourd’hui des résultats cliniques de l’étude pilote PhagoDAIR I, démontrant un excellent profil de sécurité des phages et montrant, pour les patients ayant reçu une seule injection intra-articulaire, un taux de contrôle de l’infection de 74% pour le bras « Phages », cohérent avec celui constaté chez les patients traités sous statut compassionnel. Compte tenu des faibles effectifs dans le bras témoin et d’une randomisation déséquilibrée des patients entre les deux bras, l’analyse de l’objectif principal de l’étude reste difficile à interpréter, notamment dans le bras témoin.