PHAXIAM Therapeutics et Technophage entament une collaboration stratégique portant sur les thérapies individualisées à base de phages (IPT) ciblant les bactéries responsables d’environ 70% des infections résistantes sévères les plus répandues

Portefeuille combiné de 25 phages BPF pour couvrir d'ici fin 2025, 5 des agents pathogènes les plus critiques (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, K. pneumoniae, A. baumannii), avec une extension à 35 - 45 phages BPF et 2 agents pathogènes supplémentaires d'ici fin 2026





Accès facilité des médecins à un portefeuille complet de phages BPF et à une solution de diagnostic permettant la mise en œuvre de thérapies individualisées à base de phages (IPT)





Collaboration sur la production des phages BPF et le développement des capacités de tests de sensibilité des phages (PST)





Les deux sociétés poursuivent en parallèle leur développement clinique respectif pour les produits médicinaux à base de phages (PTMP)







Lyon (France) / Lisbonne (Portugal), le 30 janvier 2025 – 18h00 CET - PHAXIAM Therapeutics (Euronext : PHXM - FR0011471135), société biopharmaceutique développant des traitements innovants pour les infections bactériennes sévères et résistantes (« PHAXIAM » ou « la Société »), et Technophage SA, une société portugaise spécialisée dans le développement de phages BPF (« Technophage »), annoncent aujourd'hui une collaboration stratégique. Ce partenariat vise à fournir aux médecins de toute l'Europe l'accès à un portefeuille complet de phages BPF, permettant la mise en œuvre de thérapies individualisées à base de phages grâce au partage de leurs ressources.