Phaxiam Therapeutics annonce son nouveau code mnémonique sur Euronext et Nasdaq : PHXM

Phaxiam Therapeutics (Nasdaq & Euronext : FR0011471135), annonce la modification du code mnémonique de son action ERYP en PHXM, suite à la fusion entre ERYTECH et PHERECYDES. Le changement a été notifié par Euronext et sera effectif à compter du 29 juin 2023.



- Libellé : Phaxiam Therapeutics

- Code ISIN de l’action : FR0011471135/>

- Mnémonique : PHXM

- Lieu de cotation : Euronext Paris (Compartiment C) et Nasdaq