PHAXIAM Therapeutics annonce son calendrier financier 2025

Pour recevoir toute l'information financière de PHAXIAM en temps réel, faites-en la demande par mail à phaxiam@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



Lyon (France), le 13 janvier 2025 – 18h00 CET – PHAXIAM Therapeutics (Euronext : PHXM – FR0011471135), société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants pour les infections bactériennes sévères et résistantes, annonce aujourd’hui son calendrier financier pour 2025.



Calendrier des publications financières 2025



Point sur l’activité et résultats financiers annuels 2024 : communiqué de presse le jeudi 13 mars 2025 après la clôture du marché, suivi d'un webinaire en français à 18h00



Assemblée générale des actionnaires le mardi 24 juin 2025



Point sur l’activité et résultats financiers du 1er semestre 2025 : communiqué de presse le mercredi 24 septembre 2025 après la clôture du marché, suivi d'un webinaire en français à 18h00