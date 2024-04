PHAXIAM Therapeutics annonce le recrutement du premier patient dans l’étude de phase 1 dans l’endocardite infectieuse causée par le Staphylococcus aureus

L’étude prévoit l’inclusion de 12 patients dans 5 centres cliniques français

Les premiers résultats sont attendus au 3ème trimestre 2024

Cette étude permet d’évaluer l’administration intraveineuse des phages, particulièrement adaptée pour adresser des indications à très forts enjeux médicaux



Lyon (France) et Cambridge (MA, US), le 15 avril 2024 – 7h30 CEST – PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : FR0011471135), annonce aujourd’hui l’inclusion du 1er patient de l’essai clinique de phase 1 dans l’endocardite infectieuse provoquée par le Staphylococcus aureus (S. aureus).



Pr. Pascal Lim, Chef des soins intensifs cardiaques à l’Hôpital Henri Mondor et principal investigateur de l’étude, commente : « Le traitement de l’endocardite infectieuse liée à S. aureus présente de nombreux défis et nous sommes ravis de participer à cette étude qui évaluera pour la première fois la phagothérapie dans cette pathologie dont la mortalité reste élevée. Nous espérons ainsi contribuer à l’amélioration de la prise en charge des patients qui se trouvent souvent dans une impasse thérapeutique. »



