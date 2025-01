PHAXIAM Therapeutics annonce des données cliniques actualisées issues de patients traités sous statut compassionnel en Europe

Pour recevoir toute l'information financière de PHAXIAM en temps réel, faites-en la demande par mail à phaxiam@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



- Des résultats cliniques prometteurs observés chez les 88 premiers patients évalués, confirmant l'innocuité et un bénéfice clinique important pour les patients

- Contrôle de l'infection à 3 mois pour 79% des 52 patients évalués souffrant d'infections ostéoarticulaires sur prothèse (PJI) dues à Staphylococcus aureus ou à Pseudomonas aeruginosa

- Données cliniques très cohérentes avec les résultats cliniques de PhagoDAIR récemment publiés, atteignant un taux de contrôle consolidé de l'infection à 3 mois de 80% pour 20 patients souffrant de PJI dues à Staphylococcus aureus

- Sept indications traitées, avec une majorité de cas de PJI, et plusieurs voies d'administration testées



Lyon (France), le 7 janvier 2025 – 18h00 CET - PHAXIAM Therapeutics (Euronext : PHXM - FR0011471135), société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants pour les infections bactériennes sévères et résistantes, fait aujourd'hui le point sur les données cliniques issues de patients traités sous statut compassionnel avec ses phages.