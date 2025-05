Phaxiam: l'éventuel repreneur sera connu le 21 mai information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 10:56









(CercleFinance.com) - Phaxiam, une société biopharmaceutique en redressement judiciaire depuis le mois de mars, a vu sa période d'observation prolongée de six mois.



La décision du Tribunal des activités économiques de Lyon doit permettre aux repreneurs potentiels d'améliorer leur offre de reprise, la date d'audience d'examen ayant été fixée au 21 mai.



L'entreprise, spécialisée dans les traitements innovants pour les infections bactériennes résistantes, rappelle qu'indépendamment de l'issue du processus, sa liquidation sera prononcée prochainement.



Dans ce contexte, Phaxiam a prévu de solliciter auprès d'Euronext la radiation de ses actions.





Valeurs associées PHAXIAM THERAPEUTICS 0,5440 EUR Euronext Paris +75,48%