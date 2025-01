PHAXIAM fait le point sur le déploiement de sa stratégie permettant de maximiser le potentiel de développement de la phagothérapie

Stratégie articulée autour de deux axes de développement complémentaires, thérapies individualisées à base de phages BPF (IPT) et phages-médicaments (PTMP), afin de maximiser l’accès aux soins de la phagothérapie



Accélération du déploiement du modèle IPT, concrétisée dans une première étape par la collaboration stratégique avec Technophage, permettant un élargissement important du portefeuille de phages (25 phages BPF fin 2025) pour les besoins cliniques des thérapies individualisées



Poursuite du développement du modèle PTMP au travers des études cliniques et du dépôt de nouvelles autorisations d’accès compassionnel (AAC)



Priorisation des ressources actuelles au modèle IPT permettant de générer des revenus à court terme, dès 2026, et visant environ 20 M€ de revenus en 2027



Validations réglementaires de l’étude GLORIA, actif stratégique pour le développement long terme de PHAXIAM, attendues de l’EMA (EU) et du MHRA (UK), puis lancement de l’étude clinique en fonction des ressources financières futures actuellement à l’étude



Trésorerie de 3,6 M€ au 31 décembre 2024 et recherche active de financements dilutifs et non dilutifs permettant une extension de l’horizon financier de la Société au-delà de mars 2025





