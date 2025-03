Phaxiam: en procédure de redressement judiciaire information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 18:07









(CercleFinance.com) - Phaxiam Therapeutics annonce qu'à sa demande, le Tribunal de Commerce de Lyon a décidé le 6 mars 2025 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.



Dans un contexte de financement extrêmement difficile pour les biotechs et les small caps cotées et après plusieurs initiatives infructueuses de refinancement, la Société, ne pouvant allonger suffisamment son horizon de trésorerie, se trouve dans une impasse de financement ; la Société est dans l'obligation de se placer sous la protection du Tribunal de commerce de Lyon.



L'exploitation de la Société se poursuit pendant la période d'observation, conformément aux dispositions légales.



Des communiqués de presse seront régulièrement publiés, au fur et à mesure de l'état d'avancement de la procédure.









