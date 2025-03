Phaxiam: cotation suspendue dans l'attente d'un communiqué information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Phaxiam Therapeutics a annoncé jeudi avoir demandé la suspension de la cotation de ses titres à la Bourse de Paris dans l'attente de la publication d'un prochain communiqué de presse.



A l'occasion d'un point stratégique réalisé fin janvier, la société biopharmaceutique avait annoncé s'être associée avec un autre acteur européen reconnu dans le domaine des phages dans le but d'accélérer le déploiement de traitements individualisés à base de phages, une perspective qui pourrait permettre de générer du chiffre d'affaires dès 2026.



Avec une trésorerie qui atteignait 3,6 millions d'euros à fin 2024, Phaxiam avait toutefois déclaré être 'activement' à la recherche de fonds afin d'étendre son horizon financier au-delà de mars 2025.





Valeurs associées PHAXIAM THERAPEUTICS 1,88 EUR Euronext Paris +0,21%