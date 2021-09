Phase III Donesta® : Clôture du recrutement pour l'étude nord-américaine et recrutement additionnel pour l'étude européenne

Liège, Belgique, 21 septembre 2021 - 17 :45 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd'hui avoir terminé le recrutement de 1015 femmes ménopausées dans le cadre de l'étude pivot « E4 Comfort » aux États-Unis et au Canada . Donesta® est un traitement hormonal oral candidat de nouvelle génération à base d'estetrol (E4) visant à soulager les symptômes vasomoteurs (VMS) chez les femmes ménopausées.



Lancé fin 2019, le programme clinique de phase III de Donesta® baptisé "E4 Comfort" vise le recrutement d'environ 2200 femmes ménopausées (40-65 ans) et comprend 2 études pivots : une menée en Amérique du Nord (États-Unis/Canada - C302); et une seconde répartie sur 14 pays d'Europe, d'Amérique Latine et de Russie.