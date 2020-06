Pharnext tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 17 juillet 2020

o Renouvellement du Conseil d'Administration de Pharnext par la proposition de nommer 6 nouveaux membres lors de la prochaine assemblée générale annuelle

o Cette dynamique de recomposition du Conseil d'Administration s'inscrit dans la perspective du développement des étapes clés du PXT3003 aux USA et en Europe dans le traitement de la maladie Charcot-Marie-Tooth de Type 1A, avec la préparation du dossier d'approbation et de sa commercialisation



PARIS, France, le 11 juin 2020 à 8h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, annonce la tenue de son Assemblée Générale annuelle mixte (« AGM ») à son siège social le vendredi 17 juillet 2020, à huis clos conformément à la règlementation liée à l'épidémie de Covid-19 et de lutte contre sa propagation.

Dans le cadre de cette AGM, le Conseil d'Administration de Pharnext (le « Conseil ») propose de modifier sa composition par la nomination de six nouveaux administrateurs pour un mandat d'une durée de trois ans. Ces potentiels nouveaux administrateurs présentent une solide expertise biopharmaceutique dans les domaines du développement clinique, de la neurologie, de la stratégie, des partenariats, de la création de valeur et dans la pratique de la gouvernance d'entreprise.

Les candidats proposés sont :