PHARNEXT : Pharnext soutient la réunion de printemps du Groupe d'Étude sur les Maladies Neuromusculaires de la Société Espagnole de Neurologie (SEN)

PARIS, France, le 12 mai 2023 à 8h30 (CET) – Pharnext SA (FR001400GUN7 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui son soutien à l'organisation de la prochaine Réunion du Groupe d'Étude sur les Maladies neuromusculaires de la Société Espagnole de Neurologie ( Reunión de Primavera del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología - SEN ), qui se tiendra à Gijón, en Espagne, les 12 et 13 mai 2023.

La réunion de printemps de la SEN rassemble des experts spécialisés dans les maladies neuromusculaires pour présenter et discuter des sujets d'actualité ainsi que des cas cliniques rapportés par les participants. Environ 120 spécialistes sont attendus cette année.

Le Groupe des Maladies Neuromusculaires est composé de neurologues membres de la Société Espagnole de Neurologie qui s'intéressent tout particulièrement aux maladies neuromusculaires.

Les coordinateurs de cette prochaine réunion sont le Dr Germán Morís de la Tassa du Service de Neurologie de l'hôpital universitaire central des Asturies et le Dr Javier Granda Méndez du Service de Neurologie de l'hôpital universitaire de Cabueñes.

Pharnext est heureux de soutenir ce congrès en Espagne consacré aux maladies du système nerveux périphérique entraînant des troubles neuromusculaires, son candidat médicament le plus avancé, PXT3003, étant en Phase III de développement clinique dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique invalidante, héréditaire, progressive et chronique.

Les détails de cet événement d'éducation médicale sont disponibles sur le site : https://azulcongresos.com/geen2023/

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède un nouveau candidat médicament, PXT3003, en développement dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique héréditaire, rare et invalidante. PXT3003 bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. En 2018, PXT3003 a terminé une étude clinique de Phase III, l'essai PLEO-CMT, avec des résultats préliminaires encourageants. Cet essai a été suivi d'une étude d'extension en ouvert, l'essai PLEO-CMT-FU, dans laquelle 120 patients poursuivent encore actuellement le traitement avec PXT3003. Les résultats à long terme suggèrent un bénéfice maintenu, en termes de tolérance et d'efficacité, après une durée totale d'étude clinique de 5 ans. Une étude clinique pivot de Phase III internationale, l'essai PREMIER, est en cours, dans laquelle 387 patients atteints de CMT1A ont été inclus. Les premiers résultats de l'essai PREMIER sont attendus au quatrième trimestre 2023. PXT3003 a été découvert avec l'approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers, détaillés dans ses rapports financiers. Plus d'information sur www.pharnext.com .

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR001400GUN7).

Contacts

Relations Presse Financière

ACTUS finance & communication

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr

+33 (0)1 53 67 36 35 Relation Investisseurs

ACTUS finance & communication

Jérôme Fabreguettes Leib

pharnext@actus.fr

+33 (0)1 53 67 36 78

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yJifZcWYZGbGnmqcZpZlZpNjZ2xqxGLFm5eYlpOZasiZbp+VnGqUbJjJZnBqnmts

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79966-2023.05.12_sen_meeting_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com