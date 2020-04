Pharnext organise un Webcast pour faire un point d'avancement sur la Société, le développement clinique et la recherche le 23 avril 2020

PARIS, France, le 7 Avril 2020 à 17h40 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), une société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche pour développer des combinaisons de médicaments innovantes basées sur les grandes données génomiques et l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui l'organisation d'une réunion d'information à destination de l'ensemble de ses actionnaires le jeudi 23 avril 2020, à 18h (CET).

A cette occasion, Daniel Cohen MD, PhD, co-fondateur et Directeur Général de Pharnext, fera par Webcast un point d'avancement sur la Société, le développement clinique et la recherche.



Les inscriptions sont ouvertes à l'adresse suivante : https://channel.royalcast.com/pharnext/#!/pharnext/20200423_3



***

A propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives orphelines et communes actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. SYNGILITY®, dénomination du PXT3003 acceptée par l'Agence européenne des médicaments, a terminé un essai de Phase 3 international pivot avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis.