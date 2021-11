Pharnext nomme le Dr Burkhard Blank au poste de Directeur Médical et Responsable de la Recherche et du Développement

biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY™, annonce aujourd’hui la nomination du Dr Burkhard Blank au poste de Directeur Médical et Responsable de la Recherche et du Développement (« R&D ») à compter du 1er janvier 2022.



Le Dr Burkhard Blank apporte plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et soutiendra en particulier le bon déroulement de l’essai PREMIER, étude clinique pivot de Phase III de PXT3003, actuellement en cours. PXT3003 est le candidat médicament le plus avancé de Pharnext pour le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (« CMT1A »).