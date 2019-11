Pharnext met en place une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

PARIS, France, le 19 novembre 2019 à 17h45 (CEST) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovants basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres visant à augmenter notre flexibilité financière et à accroitre la liquidité du titre au bénéfice de ses actionnaires.« Cette opération reste essentiellement motivée par notre volonté d'augmenter notre flexibilité financière, aux côtés des autres outils et ressources de financement, pour les besoins de la mise en œuvre du plan d'actions incluant la finalisation du protocole de l'étude clinique additionnelle de Phase 3 et son initialisation dans la CMT1A. Nous avons choisi Kepler Cheuvreux pour leur professionnalisme et leur grande expérience en la matière » indique Peter Collum, Directeur Financier de Pharnext.Pour rappel, au cours du premier semestre 2019, Pharnext a renforcé ses fonds propres en réalisant un placement privé de 15 millions d'euros et en convertissant les obligations détenues par Tasly pour 25 millions d'euros. En outre, la société disposait d'une trésorerie de 24,71 millions d'euros au 30 juin 2019 .