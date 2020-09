Pharnext et l'association de patients américaine CMTA nouent un partenariat de recherche

Ce partenariat vise à identifier et valider des biomarqueurs associés

à la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A)



PARIS, France, le 3 septembre 2020 à 8h30 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui un partenariat de recherche avec l'association de patients américaine Charcot-Marie-Tooth Association (CMTA) visant à identifier et valider de nouveaux biomarqueurs associés à la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), sous type de CMT le plus fréquent.

Le principal objectif de cette collaboration est d'identifier et valider des biomarqueurs potentiels de la CMT1A, sensibles à l'administration d'un traitement. Ces biomarqueurs pourraient alors être utilisés dans des essais cliniques futurs dont notamment la prochaine étude de Phase III de PXT3003, candidat médicament le plus avancé de Pharnext. Pharnext prévoit d'analyser les échantillons sanguins des patients atteints de CMT1A légère à modérée inclus dans la première étude clinique de Phase III de PXT3003.