Pharnext annonce une augmentation de capital d'environ 7,7 millions € par placement privé

PARIS, France, le 05 mars 2020 à 08h30 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovants basée sur sa plateforme d'intelligence artificielle PLEOTHERAPY s'appuyant sur le big data génomique et la pharmacologie des réseaux biologiques (la « Société »), annonce aujourd'hui une augmentation de capital d'environ 7,7 millions € par l'émission de 1.799.061 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions (avec les Actions Nouvelles, les « ABSA »). Cette augmentation de capital a été souscrite principalement par des actionnaires existants, ainsi que par de nouveaux investisseurs institutionnels aux Etats-Unis d'Amérique et des membres du management de Pharnext, dont le Directeur Général et le Directeur Financier (l'« Augmentation de Capital »).

« Nous sommes heureux d'annoncer cette levée de fonds, qui démontre le soutien fort et continu de nos actionnaires historiques » précise Peter Collum, Directeur Financier et du Business Development de Pharnext. « Cette opération contribue à élargir notre base d'actionnaires institutionnels et contribue à améliorer notre visibilité sur le marché américain ».