Pharming Group dévoile un bénéfice net multiplié par près de trois

La société biopharmaceutique a enregistré un chiffre d'affaires de 117,6 millions d'euros, en hausse de 21% sur un an, grâce à ses deux produits phares.

Le Ruconest, pour le traitement des crises aiguës d'angio-oedème héréditaire (AOH), a vu ses ventes atteindre 93,8 millions de dollars en hausse de 14%, porté par une progression des volumes aux Etats-Unis. De son côté, Joenja, pour le traitement du syndrome de la phosphoinositide 3-kinase delta activée (APDS), un déficit immunitaire primaire rare, a vu ses revenus bondir de 58% à 23,8 millions de dollars, également tiré par une hausse des volumes.

Le résultat opérationnel a grimpé de 89% à 29,9 millions de dollars (35 millions de dollars en résultat opérationnel ajusté, hors dépréciations exceptionnelles de stocks), soutenu par la croissance des ventes et des subventions publiques de recherche et développement.

Le résultat financier ressort à 1,4 million de dollars (contre une perte de 3,1 millions au troisième trimestre 2025), favorisé par des gains de change sur l'euro/dollar de 2,6 millions de dollars. Par conséquent, le bénéfice net trimestriel a quasiment triplé, s'établissant à 22,4 millions de dollars contre 7,5 millions un an plus tôt.

Sur les neuf premiers mois de 2026, les revenus totaux s'élèvent à 280,2 millions de dollars ( 4%) et la société renoue avec la rentabilité en dégageant un bénéfice net de 18,9 millions de dollars, contre une perte nette de 2,8 millions de dollars sur la même période en 2025.

Les objectifs ont été confirmés et Pharming Group vise des revenus annuels compris entre 380 et 390 millions de dollars, et des charges opérationnelles totales situées entre 310 et 315 millions de dollars.