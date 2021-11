PHARMASIMPLE : PHARMASIMPLE : DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL

Déclaration de franchissement de seuil

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 17 novembre 2021, 18h – PHARMASIMPLE (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce avoir été informée en date du 17 novembre 2021 par le fonds European High Growth Opportunities Securitization Fund (« EHGO »), appartenant au groupe Alpha Blue Ocean et détenant 100% de Global Tech Opportunities 12, des franchissements de seuil de détention du capital de la société suivants :



- en date du 10 novembre 2021 : franchissement du seuil de 20% ;

- en date du 11 novembre 2021 : franchissement du seuil de 30% ; et

- en date du 15 novembre 2021 : franchissement du seuil de 45%.



A la date des présentes, EHGO détient 3.700.176 actions de la Société et autant de droits de vote, représentant environ 48,10% du capital et des droits de vote de la Société.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2021

Pharmasimple mettra à disposition de la communauté financière sur son site internet son calendrier de publication de l'information financière 2022 d'ici la fin de l'année.

Contacts :

Société



Michael Willems

michael@pharmasimple.com Communication



Gilles Broquelet

01 80 81 5001

gbroquelet@capvalue.fr

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2019, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 28,1 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.

