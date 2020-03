PHARMASIMPLE : Pharmasimple anticipe une forte demande de produits de prévention contre le coronavirus

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 5 mars 2020, 7h00 - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce s'être organisée pour répondre à la forte demande du public en produits de prévention contre le coronavirus.

A cet effet, dès le mois de février, la société a sécurisé, auprès de certains de ses fournisseurs l'approvisionnement de masques de protection en vue d'assurer la disponibilité de produits au cas où le développement de la maladie, notamment en Europe, venait à s'accélérer.

Pharmasimple sert actuellement de nombreuses commandes sur ses sites internet avec comme règle de limiter les livraisons unitaires à 5 masques maximum par personne dans un souci légitime de responsabilité citoyenne eu égard aux quantités disponibles et au nombre de demandes.

En parallèle, la société a mobilisé d'importantes ressources financières pour constituer un stock de sécurité conséquent afin d'être en capacité, le cas échéant, de répondre à une demande plus large.

Pharmasimple confirme par ailleurs les informations parues dans la presse quant à l'existence de pourparlers avec des membres du gouvernement belge. Cependant, ces discussions restent au stade préliminaire et n'ont fait l'objet d'aucun engagement ferme de commandes à ce stade.

Pharmasimple reste pleinement mobilisée pour accompagner ses clients dans la prévention du coronavirus et a retenu une approche pragmatique pour servir le plus grand nombre et répondre à cet enjeu sociétal important.

Prochaine publication : Résultats annuels 2019 : 15 avril 2020 après bourse.

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 50 01

gbroquelet@capvalue.fr

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France.

