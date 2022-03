PHARMASIMPLE : PHARMASIMPLE ANNONCE LA FINALISATION DU RACHAT DES 5 PREMIERES PHARMACIES ET LA SIGNATURE DE 2 NOUVELLES OFFICINES SUPPLEMENTAIRES

Pharmasimple annonce la finalisation du rachat des 5 premières pharmacies

et la signature de 2 nouvelles officines supplémentaires

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 23 mars 2022, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce la réalisation définitive de l'acquisition de 5 pharmacies en Belgique et la signature d'un accord portant sur 2 nouvelles officines .

Conformément aux annonces faites par communiqué de presse, Pharmasimple a mis en œuvre dès le

1 er trimestre 2022 son programme de transformation visant à évoluer vers un mix online/offline, afin de réduire ses dépenses marketing, de limiter la pression moyenne sur les prix des articles en catalogue et d'augmenter le conseil, permettant de mieux diffuser la parapharmacie.

Dans ce contexte, Pharmasimple est heureux d'annoncer l'acquisition définitive de 7 pharmacies, dont 5 d'entre elles avaient fait l'objet d'une information de la communauté financière le 3 mars dernier.

Afin de faciliter l'arrivée de ces nouveaux points de vente dans l'écosystème de Pharmasimple, il est prévu une intégration progressive des pharmacies d'ici la fin de l'année. En conséquence, l'impact sur le chiffre d'affaires du groupe se fera graduellement en 2022. Le CA cible pour les 7 officines est de 8.7 M€ en année pleine.

En parallèle de ces premières acquisitions d'officines, Pharmasimple continue à explorer d'autres cibles potentielles.

Michael Willems, PDG de Pharmasimple déclare : « Je me réjouis de la conclusion de ces deux accords de rachats de pharmacies, qui posent la première pierre de la construction du nouveau Pharmasimple. La transformation de notre groupe est en marche et nous allons poursuivre en 2022 et au-delà la construction d'un groupe solide dans la parapharmacie qui combine avantageusement robustesse du modèle économique de la pharmacie traditionnelle et dynamique de croissance des plateformes d'e-commerce ».

Prochaine publication : Résultats annuels 2021 : 13 avril 2022 après bourse.

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com Communication

Gilles Broquelet

gbroquelet@capvalue.fr

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2021, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 30,0 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.

