PHARMASIMPLE : NOUVEAU PLACEMENT PRIVE DE 1 M EUR SOUSCRIT AVEC SUCCES

La Louvière (Belgique), le 20 décembre 2019 - 17 : 45 (CET) - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, annonce qu'après le large succès rencontré par l'augmentation de capital de 5 millions d'euros avec droit de priorité lancée le 20 novembre dernier, elle a été sollicitée par plusieurs investisseurs privés souhaitant inciter Pharmasimple à accélérer son développement au-delà de cette opération. Elle a donc décidé suite à cette demande de lancer un nouveau placement privé à hauteur d'un montant d'1 million d'euros.

Le produit de cette nouvelle augmentation de capital permettra de renforcer encore davantage la structure financière du groupe et d'accélérer le développement de la société dans un contexte de forte croissance d'activité attendue dans les 24 prochains mois.

Ce placement privé, effectué par le biais du capital autorisé, est réalisé aux mêmes conditions que celles appliquées pour la dernière augmentation de capital précitée.

Les actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de Pharmasimple et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN BE0974302342. A l'issue de l'opération, le capital social de Pharmasimple sera composé de 2.889.595 actions.

« Nous sommes très honorés de la confiance dont nous témoignent ces nouveaux investisseurs. A côté des actionnaires historiques qui ont largement souscrit à l'augmentation de capital de 5 M€, ce nouveau pool d'actionnaires institutionnels viendra accompagner Pharmasimple dans le déploiement de son leadership dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques », déclare Michael Willems, PDG de Pharmasimple.

A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2018, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.