PHARMASIMPLE : Information sur l'actionnariat de Pharmasimple à l'issue de l'augmentation de capital clôturée le 3 décembre 2019

Information sur l'actionnariat de Pharmasimple à l'issue de l'augmentation de capital clôturée le 3 décembre 2019

La Louvière (Belgique), le 10 décembre 2019, 17h45 - Pharmasimple SA, (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS), acteur majeur de la parapharmacie en ligne en France et au Benelux, informe la communauté financière sur la composition de son actionnariat à ce jour.

A la suite de l'exercice de leurs droits dans le cadre de la Tranche Prioritaire et de la Première Phase de la Tranche Libre, Monsieur et Madame Michaël Annabelle Willems et les sociétés Junior Invest SPRL et AM Consultancy SPRL, contrôlées par eux détiennent ensemble 26,4% du capital de Pharmasimple.

La société précise que plus de 64% des actionnaires existants ont fait usage de leur droit de priorité.

Le Groupe a été également informé par Monsieur Martin Genot, agissant au nom d'un groupe d'investisseurs spécialisés dans l'e-commerce et avec l'appui d'une banque, de sa montée au capital de Pharmasimple à hauteur de 17% environ. Monsieur Martin Genot qui fut dirigeant de PhotoWays/Photobox, puis un des acteurs du succès de Motoblouz, exprime sa conviction dans le potentiel du secteur de la parapharmacie en ligne et dans la capacité de Pharmasimple d'en être le leader.

La SRIW et IMBC sont actionnaires de Pharmasimple à hauteur de 8,2%.

Contacts :

Société



Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication



Gilles Broquelet

01 80 81 50 01

gbroquelet@capvalue.fr



A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2018, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 16,8 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.