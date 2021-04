PHARMASIMPLE : Des résultats annuels 2020 en forte progression

Des résultats annuels 2020 en forte progression :

Chiffre d'affaires en hausse de 61%

EBITDA positif à 1,0 M€

Réduction significative de la perte nette

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 14 avril 2021, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, présente ses comptes 2020.

en M€ 2020 2019 Variation Chiffre d'affaires 45,2 28,1 +60,8% Marge brute (*) 8,2 4,5 +82,0% EBITDA 1,0 (1,3) - Résultat opérationnel (1,4) (2,7) - Résultat net (1,5) (2,8) -

(*) : marge brute = chiffre d'affaires - coûts d'achat des marchandises vendues

Un nouvel exercice de croissance élevée

Pharmasimple a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 45,2 M€, soit une augmentation de 61% par rapport à l'exercice précédent après une hausse de 67% déjà enregistrée en 2019.

Le Groupe a pleinement tiré parti en 2020 des investissements dans ses plateformes d'e-commerce qui ont vu leur trafic s'accroître fortement et a bénéficié de nouvelles opportunités de développement offerts par les besoins de produits de prévention nés de la crise sanitaire mondiale.

Pharmasimple a reçu au cours de l'année 2020, 23,5 millions de visites contre 16,8 millions sur l'année 2019, soit une croissance de 40%. Ces performances ont été atteintes grâce à un fort taux de retour des clients historiques ainsi que de ceux qui le sont devenus à l'occasion de la pandémie. En terme de trafic naturel (SEO), le Groupe a reçu au cours de l'année 2020, 14,1 millions de visites contre 8,7 millions de visites en 2019, soit une croissance de 62%.

Poursuite de l'amélioration de la marge brute et retour à un EBITDA positif

L'augmentation forte de l'activité s'est accompagnée d'une croissance importante de marge brute. Celle-ci progresse de 82% par rapport à l'année 2019. Le taux de marge brute passe de 16% à 18%, grâce à une augmentation des prix de ventes sur les sites e-commerce et à la vente de produits à plus forte valeur ajoutée en 2020, comparativement à 2019.

L'EBITDA affiche une performance positive de 1 M€ après plusieurs années de pertes liées, d'une part, aux investissements importants de Pharmasimple, visant à structurer une offre e-commerce de référence et d'autre part, aux coûts d'intégration des acquisitions réalisées.

Le Groupe a porté une attention particulière à la maîtrise de ses coûts variables en s'appuyant sur les synergies et les améliorations de process dues à l'accroissement des volumes, sur une plus grande récurrence des clients et sur une offre de produits plus large. Ceci a notamment permis de réduire les coûts d'acquisition des clients par les moteurs de recherche et conduit à une faible augmentation des charges variables par rapport à la croissance du chiffre d'affaires. Celles-ci passent de 2,7 M€ sur l'année 2019 à 3,4 M€ sur l'année 2020, soit une croissance de 27% en comparaison à une croissance de chiffre d'affaire de 60%.

Concernant les charges fixes, Pharmasimple a limité leur augmentation à 0,7 M€ (+23%) tout en assurant le renfort nécessaire de certaines équipes. Celles-ci passent de 3,1 M€ en 2019 à 3,8 M€ en 2020.

Avec un chiffre d'affaires de 45,2 M€, Pharmasimple affiche aujourd'hui sa pleine capacité à développer un business model profitable.

Le Résultat opérationnel s'établit à (1,4) M€ et intègre principalement des provisions pour dépréciation de stocks enregistrées sur l'année 2020 et des dotations aux amortissements des écarts d'acquisition sur les sociétés rachetées conformément aux normes comptables belges. Le Résultat net ressort à (1,5) M€ réduisant près de deux fois la perte constatée en 2019.

Une structure bilancielle équilibrée

Pharmasimple affiche au 31 décembre 2020 des fonds propres de 5,5 M€. En tenant compte d'une trésorerie disponible de 3,7M€ et d'un niveau de dette financière de 8,9 M€ incluant l'obligation convertible 2023 de 3,9 M€ émise lors de l'acquisition de 1001Pharmacies, la dette nette comptable atteint 5,2 M€ faisant ressortir un gearing inférieur à 1.

Perspectives

En 2021, le Groupe consacrera ses efforts au développement de ses parts de marchés et s'appuiera en complément de ses activités traditionnelles sur le lancement de l'activité Médicaments OTC en Belgique.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 : 12 mai 2021 avant bourse.

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 5001

gbroquelet@capvalue.fr



A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2020, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 45,2 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.