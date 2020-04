PHARMASIMPLE : Des résultats annuels 2019 reflétant une forte croissance de l'activité et une amélioration des fondamentaux opérationnels

Des résultats annuels 2019 reflétant une forte croissance de l'activité et une amélioration des fondamentaux opérationnels

Chiffre d'affaires en hausse de 67%

Augmentation de la marge brute permettant une réduction de la perte d'EBITDA

Impact sur le résultat net des amortissements supplémentaires d'incorporels liés aux acquisitions

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 15 avril 2020, 18h - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), société spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques parmi les leaders de son secteur en Europe, présente ses comptes 2019.

en M€ 2019 2018 Variation Chiffre d'affaires 28,1 16,8 + 67,0% Marge brute (*) 4,5 3,0 + 51,3% EBITDA (1,3) (1,8) + 27,0% Résultat opérationnel (2,7) (2,5) - 7,0% Résultat net (2,8) (2,4) - 17,7%

(*) : marge brute = chiffre d'affaires - coûts d'achat des marchandises vendues

Une croissance 2019 portée par le développement des ventes e-commerce

Le chiffre d'affaires de Pharmasimple atteint 28,1 M€ en 2019 soit une augmentation de 67% par rapport à 2018 et de 40% en organique, c'est à dire en isolant le chiffre d'affaire de Parapharmazen.com sur le 1er trimestre 2019 et de 1001Pharmacies.com sur l'ensemble de l'année 2019.

Pharmasimple récolte ainsi les fruits de ses efforts de conquête de parts de marché dans l'e-commerce grâce au succès de ses acquisitions et au dynamisme de ses plateformes internet qui ont accru leur trafic.

Une amélioration de la marge brute et une réduction de la perte d'EBITDA

L'augmentation de la part des ventes internet a contribué à un accroissement de 1,5 M€ de la marge brute. Celle-ci diminue légèrement en pourcentage (-1,7 points) en raison de la contribution dilutive de la plateforme 1001Pharmacies.com. Dès son acquisition par Pharmasimple, celle-ci a fait l'objet d'un audit détaillé qui a conduit à réduire la fréquence des promotions et arrêter les ventes déficitaires. Cet écart de marge brute devrait ainsi se neutraliser dans le futur.

L'EBITDA poursuit son redressement avec une réduction de 0,5 M€ de la perte grâce à une baisse des frais de « Pick and Pack » par colis (-48% entre 2018 et 2019), une diminution des frais de référencement payant (-38% grâce à un recours plus systématique au trafic naturel) et malgré le renforcement de certains coûts fixes dans les départements IT et achats.

Le Résultat opérationnel affiche une baisse de 0,2 M€ en raison principalement de l'accroissement des amortissements sur le Goodwill des acquisitions, les dotations aux amortissements des écarts d'acquisition faisant partie intégrante des règles imposées par les normes comptables belges. Il convient de noter qu'en 2018 la société avait comptabilisé un profit non récurrent de 0,4 M€ sur un abandon de créances dans le cadre de l'acquisition de Para LCS. Le Résultat net ressort à -2,8 M€ en diminution de 17,7% par rapport à l'exercice précédent.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : 16 avril 2020 avant bourse.

Contacts :

Société

Michael Willems

michael@pharmasimple.com

Communication

Gilles Broquelet

01 80 81 50 01

gbroquelet@capvalue.fr



A propos de Pharmasimple : Pharmasimple, spécialisé dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques, est l'un des principaux acteurs en France. La société propose plus de 120 000 références de produits cosmétiques et dermo-cosmétiques, d'accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires. En 2019, Pharmasimple a réalisé un chiffre d'affaires de 28,1 M€. Le Groupe ambitionne de devenir l'un des leaders de son secteur en Europe. Pharmasimple bénéficie du label « Entreprise innovante » décerné par Bpifrance. Les titres Pharmasimple sont inscrits sur le marché d'Euronext Growth. Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique : ALPHS.