Pharmanutra progresse après ses résultats et perspectives et l'avis de Berenberg
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 11:03
La société qui développe des produits nutraceutiques et des dispositifs médicaux a vu son chiffre d'affaires progresser de 14,6%, à 134 millions d'euros, l'an passé. En parallèle, son Ebitda a bondi de 10,2%, à 34,2 millions d'euros, et le bénéfice net a augmenté de 20,4%, à 20 millions d'euros.
Dans un commentaire, Berenberg explique que le résultat net, l'Ebitda et la trésorerie nette sont tous ressortis meilleurs que prévu. La trésorerie nette a presque doublé en atteignant 11,4 millions d'euros.
Pour l'exercice en cours, Pharmanutra table sur une hausse du chiffre d'affaires sur le marché italien supérieure à celle de 2025, tandis que la croissance des revenus à l'international devrait accélérer. Une amélioration de la rentabilité est attendue, avec des marges appelées à augmenter progressivement au cours des prochaines années, accompagnée d'une génération de trésorerie significative.
Chez Berenberg, les analystes prévoient que l'année 2026 reflètera une amélioration progressive du profil de bénéfices à mesure que l'intensité des investissements se normalisera et que les revenus monteront en puissance. Ils tablent sur une croissance du chiffre d'affaires net de 16,2% sur un an, avec une hausse de la marge d'Ebitda de 180 points de base.
La recommandation de la banque privée allemande est à l'achat sur l'action Pharmanutra, assortie d'un objectif de cours de 85 euros.
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