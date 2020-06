Le Groupe Pharmagest se rapproche d'Asca Informatique.



Avec cette opération, les 2 sociétés confortent leurs positions de spécialistes de l'étiquetage électronique en officine.





o Asca Informatique est spécialiste depuis plus de 17 ans de l'étiquetage électronique en pharmacie.

o A ce jour, Asca Informatique équipe plus de 1 400 officines en France.

o Le Groupe Pharmagest équipe, sur ce marché, 400 officines en Europe par le biais de son produit OffiTag(TM).

o Cette prise de participation majoritaire du Groupe Pharmagest au capital d'Asca Informatique permettra principalement à Asca Informatique de poursuivre sa politique de déploiement de son offre à travers la France et de s'ouvrir à l'Europe.

o Cet investissement s'inscrit dans la stratégie à long terme du Groupe Pharmagest visant à créer de la valeur dans ses métiers.

o Avec cette opération, le Groupe Pharmagest et Asca Informatique deviennent leaders de l'étiquetage digital en officine en France.



