Pharmagest - Résultats annuels 2020

Croissance de la rentabilité dans un contexte inédit : ROC à 46,65 M€ en progression de 14,20%





o Le Groupe confirme la solidité de son modèle économique :

o Progression du chiffre d'affaires : + 8,32% à 171,75 M€.

o Résultat Opérationnel Courant : + 14,20% à 46,65 M€.

o Résultat Net : + 7,59% à 32,67 M€.



o Toutes les Divisions progressent.



o Dividende proposé au titre de l'exercice 2020 : 0,95€ par action (+5,5%).



o Un marché de la santé favorable, la diversité de ses activités, sa grande capacité d'adaptation et le fort engagement de ses équipes ont porté le Groupe durant cette période inédite et permis d'afficher une hausse significative des résultats.



o Le Groupe maintient ses ambitions de croissance rentable, de développements et d'investissements en 2021.



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site de Pharmagest : www.pharmagest.com

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook



Coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré au label European Rising Tech



Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FP