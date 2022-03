Pharmagest - Résultat Net 2021 : +25,97% à 41,15 M€ et projet de changement de nom

• Solide progression des résultats :

o Résultat Opérationnel : +8,95% à 50,26 M€.

o Résultat Net : +25,97% à 41,15 M€.

o Résultat de Base par Action : +27,78% à 2,60€.



• Dividende proposé au titre de l’exercice 2021 : 1,05€ par action (+10,5%).



• Le Groupe maintient son niveau de rentabilité (26,13% vs 27,16% en 2020) et confirme l’agilité et la scalabilité de son écosystème dans l’intégration de nouvelles activités et/ou métiers (en 2021, création de PHARMAGEST SERVIZI, reprise des actifs de la partie Grossistes-Répartiteurs d’ATHESIA, acquisition de PROKOV EDITIONS).



• Le Groupe maintient ses ambitions de croissance rentable, de développements et d’investissements en 2022.

Projet de changement de nom du Groupe Pharmagest pour devenir le Groupe EQUASENS.



