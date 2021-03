Pharmagest renforce son réseau en Ile-de-France et rachète son distributeur ADI

o Le Groupe Pharmagest devient l'unique actionnaire d'ADI (Applications et Développements Informatiques), dont il détenait déjà 50% du capital.

o Cette opération permet au Groupe de prendre le contrôle de son distributeur historique en Ile-de-France depuis plus de 30 ans.

o Cette acquisition concrétise la volonté du Groupe Pharmagest de renforcer son réseau de distribution sur le territoire francilien.



Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration du Groupe Pharmagest, déclare à cette occasion : « Avec cette opération, nous achevons d'intégrer à 100% notre réseau de distribution avec l'ambition d'offrir à nos clients et prospects pharmaciens franciliens la gamme complète des solutions et des services développés par le Groupe. C'est pour le Groupe une évolution logique dans cette région qui concentre 18% des pharmacies françaises. Nous disposons ainsi en Ile-de-France d'un réseau moderne de proximité que nous voulons dynamiser afin d'accélérer notre développement et d'augmenter notre part de marché. En nous appuyant sur l'engagement de nos équipes et celles d'ADI ainsi que sur les méthodes opérationnelles et commerciales du Groupe qui font son succès, la croissance de l'activité et des résultats sur cette région sera au rendez-vous. »



L'intégralité du communiqué est en ligne sur le site de Pharmagest : www.pharmagest.com - Rubrique Finance / Communiqué de presse