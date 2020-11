Pharmagest - Intégration à l'indice international MSCI Global Small Cap

MSCI Inc., principal fournisseur mondial d'indices et d'outils d'évaluation de performance financière, a choisi d'intégrer l'action PHARMAGEST INTERACTIVE dans son indice « MSCI GLOBAL SMALL CAP » à l'occasion de la révision des échantillons le composant. Ce prestigieux indice international constitue une référence pour les grandes et moyennes capitalisations mondiales.



Annoncée depuis le 10 novembre 2020 par la société MSCI Inc., l'intégration de l'action PHARMAGEST INTERACTIVE à l'indice « MSCI GLOBAL SMALL CAP » sera effective le 30 novembre 2020 après bourse.



L'intégralité de ce communiqué est en ligne sur www.pharmagest.com - Rubrique Finance/ Communiqués de presse.

Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook