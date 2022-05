Pharmagest/EQUASENS - RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 MAI 2022

L'Assemblée Générale Extraordinaire s’est réunie le vendredi 6 mai 2022 à 17 heures au siège social de la Société et a approuvé les résolutions proposées par le Conseil d'Administration :



 PREMIERE RESOLUTION

Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l’article 3 des statuts Résolution adoptée par :

- 13.053.001 voix pour

- 32.074 voix contre

- 0 abstention



 DEUXIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Résolution adoptée par :

- 13.053.001 voix pour

- 32.074 voix contre

- 0 abstention



L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 6 mai au Siège Social de la société a adopté la résolution portant sur le changement de nom en EQUASENS.



A propos du Groupe Equasens :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, en Italie, en Belgique, au Luxembourg et en Grande-Bretagne, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.



Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

ISIN : FR0012882389