Pharmagest - Chiffre d'affaires 3eme trimestre 2019

o Chiffre d'affaires du T3 2019 stable à 35,28 M€o CA cumulé sur 9 mois en progression : + 4,25 %o Objectifs de croissance et de rentabilité confirmés sur l'annéePerspectivesLe Groupe Pharmagest anticipe une progression significative de son chiffre d'affaire sur le 4ème trimestre 2019, et confirme un niveau de croissance et de rentabilité annuelle élevé.Le Groupe reste par ailleurs toujours attentif aux opportunités de croissance externe qui pourraient lui permettre de se renforcer en Europe.Coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment BIndices : CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusionLe Groupe est inclut dans le Gaïa-Index 2019, l'indice des valeurs moyennes responsables.Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-onlyISIN : FR 0012882389 - Reuters : PHA.PA - Bloomberg : - PMGI FPL'intégralité du communiqué est en ligne sur www.pharmagest.comSuivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook