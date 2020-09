Pharmagest - AGE du 25 septembre 2020 - Avis de convocation

L'Assemblée Générale Extraordinaire de PHARMAGEST INTERACTIVE est convoquée pour le vendredi 25 septembre 2020 à 17 heures 30, au Siège Social de la Société - 5 Allée de Saint Cloud à Villers-lès-Nancy.



Dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, cette Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra exceptionnellement à huis clos.



L'avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 19 août 2020. L'avis de convocation a été publié le 9 septembre 2020 au BALO ainsi que dans le journal d'annonces légales Les Tablettes Lorraines.



L'ordre du jour, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration ainsi que la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires, ont été publiés dans chacun de ces avis.



Ces avis au BALO sont également disponibles sur le site internet de la Société : www.pharmagest.com - Rubrique FINANCE - Onglet Assemblée Générale.



L'intégralité du communiqué et des informations relatives à cette AGE sont en ligne sur le site de Pharmagest à la rubrique Finance / Assemblée Générale www.pharmagest.com