Pharmagest - AG0 du 25 juin 2021 - Avis préalable

Le Conseil d'Administration du Groupe Pharmagest s'est réuni le 26 mars 2021 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT et a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires le mardi 29 juin 2021, a? 17 heures, au Siège Social à Villers-lès-Nancy (Technopôle de Nancy-Brabois - 5 Allée de Saint Cloud).



Malgré le contexte persistant de crise sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19, compte tenu du nombre de personnes habituellement présentes lors des assemblées générales de la Société et des caractéristiques des salles de réunions du siège social de la Société d'une part, et de la volonté de favoriser le dialogue actionnarial d'autre part, le Conseil d'Administration souhaite permettre la participation effective, en présentiel, des actionnaires à la prochaine Assemblée Générale de la Société.



L'intégralité du communiqué est en ligne ici : https://pharmagest.com/investisseur/assemblee-generale/



