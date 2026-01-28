 Aller au contenu principal
Pharmacie: Lonza porté en 2025 par l'usine acquise en Californie
information fournie par Boursorama avec AFP 28/01/2026 à 09:01

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe suisse Lonza, un des grands fournisseurs de l'industrie pharmaceutique, a publié mercredi des résultats en nette hausse pour 2025, portés par l'usine acquise l'année précédente en Californie.

Son bénéfice net s'est accru de 51% par rapport à l'exercice précédent, à 909 millions de francs suisses (990 millions d'eiros) tandis que son chiffre d'affaires a grimpé de 19,2% à 6,5 milliards de francs.

Hors effets de change, ses ventes ont progressé de 21,7%, soutenues par "une contribution plus élevée qu'attendu du site de Vacaville", indique-t-il dans un communiqué.

En 2024, Lonza avait déboursé 1,2 milliard de dollars pour renforcer sa présence aux Etats-Unis en rachetant auprès du géant pharmaceutique suisse Roche une usine située à Vacaville, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Sacramento.

Cette acquisition a fait bondi de 32,2%, hors effets de change, les ventes de sa division dite de composants biologiques intégrés, cette usine contribuant à elle seule à environ 0,6 milliard de francs de chiffre d'affaires.

Pour 2026, Lonza a dit viser une progression de ses ventes de l'ordre de 11% à 12% hors effets de change.

"Dans un paysage géopolitique et géo-économique qui évolue, Lonza n'attend pas d'impact financier significatif des politiques et droits de douane actuellement publiées aux Etats-Unis", indique-t-il dans le communiqué, précisant cependant qu'il va 'continuer à surveiller étroitement la situation".

Le groupe se dit "bien positionné" pour accompagner ses clients qui souhaitent relocaliser leur production grâce à ses capacités de production "bien diversifiées" au niveau mondial.

LONZA GRP
576,800 CHF Swiss EBS Stocks +3,30%

Fermer

