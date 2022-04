PGIM recrute un vice-président de la gestion d'actifs pour l'Asie

(NEWSManagers.com) - PGIM Investments vient de nommer David Chang au poste nouvellement créé de vice-président pour l’Asie. Au sein de ce poste, il sera chargé de la supervision de la gestion d’actifs en Inde (PGIM India), à Taïwan (PGIM SITE) ainsi que de la joint-venture en Chine avec Everbright Securities. Il sera également responsable du développement du marché des intermédiaires en Chine, à Taïwan, à Hong Kong et à Macao. Basé à Hong Kong, il sera rattaché à Stuart Parker, président et directeur général de PGIM Investments.

David Chang est actuellement membre du comité du conseil indépendant chez Raffles Family Office ainsi que l’Association des family offices de Hong Kong. Auparavant, il a travaillé chez Franklin Templeton pendant plus de 20 ans. Il a été directeur général et directeur régional pour la Chine, Taïwan, Hong Kong et Macao depuis 2007, où il a été chargé du développement du business en Chine, à Taïwan et à Hong Kong. Il a été également conseiller senior pour l’équipe asiatique. Au début de son carrière, il a occupé plusieurs postes chez HSBC et ANZ.

PGIM Investments, la filiale de la gestion d’actifs du groupe américain Prudential Financial, comptait 1500 milliards de dollars d’encours sous gestion.