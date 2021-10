PGIM rachète un gestionnaire de portefeuilles d'ETF pour grandes fortunes

(NEWSManagers.com) - PGIM Investments, la branche de gestion d'actifs de l'assureur américain Prudential Financial va faire l'acquisition de Green Harvest Asset Management, une plateforme de comptes gérés séparément (separated managed accounts) à base de produits indiciels (ETF) pour des clients très fortunés et fortunés.

La transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait être clôturée d'ici la fin de l'année. Green Harvest rejoindra la plateforme dédiée aux investisseurs particuliers de PGIM Investments. Etablie en 2017 à New York, la firme crée et gère des portefeuilles d'ETF qui traquent des indices américains et internationaux.