PGE : 38,4 milliards d'euros encore à rembourser (Bpifrance)

(AOF) - Deux ans et demi après la fin du dispositif, les entreprises doivent encore rembourser 38,4 milliards d'euros de prêts garantis par l'État (PGE) sur les 145 milliards accordés pendant la crise sanitaire, selon la banque publique d'investissement Bpifrance, comme le rapporte La Tribune. Garantis à 90% par l'État, ces prêts ont permis à de nombreuses entreprises de tenir le coup durant la pandémie et de renflouer leur trésorerie à des conditions avantageuses lorsqu'ils ont été distribués entre 2020 et 2022.

Si plus d'un quart des prêts garantis par l'Etat reste à rembourser, cette situation fragilise surtout les TPE. Les syndicats professionnels demandent un nouvel allongement de l'échéancier.