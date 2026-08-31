PG&E et Edison s'effondrent après que les modifications apportées au projet de loi californien sur les feux de forêt ont entraîné des révisions à la baisse de leurs notations

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(Actualités)

31 août - ** Les actions des services publics californiens chutent après que les législateurs de l'État ont amendé le projet de loi sénatorial 492, préservant ainsi la capacité des assureurs à se faire rembourser par les services publics les sinistres liés aux feux de forêt

** PG&E Corp PCG.N recule de 19 %, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage depuis plus de six ans; Edison International EIX.N recule de 18,9 %, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage depuis avril 2001

** L'action Sempra recule de 4,8 %

** Mizuho abaisse les notations de PCG et EIX de « surperformer » à « neutre »; il réduit les objectifs de cours respectivement de 21 $ à 16 $ et de 86 $ à 70 $

** TD Cowen estime que la législation n’apporte « aucun avantage supplémentaire significatif » aux services publics par rapport au cadre réglementaire actuel

** BMO dégrade la note de PG&E de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de 28 $ à 21 $

** PG&E estime que le projet de loi ne traite pas de manière adéquate les risques de financement liés au cadre de responsabilité en cas d'incendies de forêt en Californie; la société annonce qu'elle organisera une conférence téléphonique le 2 septembre pour discuter de ce projet de loi

** En tenant compte des fluctuations de la séance, PCG affiche une baisse de 15,5 % depuis le début de l’année, EIX de 5,4 % et SRE de 9,5 %