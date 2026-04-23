PG&E dépasse ses estimations de bénéfices au premier trimestre grâce à une forte demande d'électricité et à des tarifs plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société PG&E Corp PCG.N a battu les estimations de Wall Street pour son bénéfice du premier trimestre jeudi, grâce à des tarifs plus élevés pour ses services et à une forte demande d'électricité.

Les actions de la société ont bondi de 2,4 % dans les échanges avant bourse.

Les centres de données pilotés par l'IA et l'électrification plus large des foyers et des entreprises devraient faire grimper la demande d'électricité aux États-Unis à des niveaux record en 2026, soutenant les nouveaux raccordements de clients et les projets de centres de données dans la zone de service de PG&E.

L'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU a gagné 7,5% au premier trimestre , enregistrant sa plus forte ouverture depuis le premier trimestre 2019, selon les données de LSEG, porté par l'optimisme autour des entreprises qui construisent l'infrastructure de l'IA.

PG&E a déclaré que son territoire de service compte désormais 4,6 gigawatts de projets de centres de données en phase d'ingénierie finale, contre 3,6 GW à la fin du trimestre de décembre.

Bien que les services publics aient bénéficié de la prolifération des centres de données, certains craignent qu'elle n'entraîne une hausse des coûts pour les clients résidentiels.

PG&E a déclaré que chaque GW de nouvelle charge de centre de données pourrait permettre d'économiser 1 % ou plus sur les factures d'électricité mensuelles à long terme.

Les résultats trimestriels de l'entreprise ont également été influencés par la hausse des tarifs suite à une décision favorable dans le cadre d'une procédure d'examen des tarifs, qui sert à déterminer les frais facturés aux clients pour des services tels que l'électricité et le gaz naturel.

PG&E est la société mère de Pacific Gas and Electric Company, une entreprise énergétique qui dessert 16 millions de Californiens sur une zone de 70 000 miles carrés dans le nord et le centre de la Californie.

La compagnie d'électricité basée à Oakland, en Californie, a déclaré que son revenu net avait augmenté de 41,3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 858 millions de dollars.

Sur une base ajustée, PG&E a déclaré un bénéfice trimestriel de 43 cents par action, dépassant l'estimation des analystes de 40 cents par action.