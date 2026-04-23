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PG&E Corp. progresse grâce à un bénéfice supérieur à celui du premier trimestre
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de PG&E Corp PCG.N sont en hausse de 2,4 % à 17,28 $ avant le marché

** La société a battu les estimations de bénéfices pour le 1er trimestre, aidée par des tarifs plus élevés et une forte performance dans ses segments du gaz naturel et de l'électricité

** Le bénéfice du 1er trimestre s'élève à 43 cents/action contre 40 cents/action estimés par les analystes - données LSEG

** Les revenus d'exploitation pour le premier trimestre ont augmenté à 6,88 milliards de dollars, contre 5,98 milliards de dollars l'année précédente

** A la dernière clôture, le GCP a augmenté de 5% depuis le début de l'année

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