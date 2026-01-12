 Aller au contenu principal
PG&E conclut un accord de 100 millions de dollars avec ses actionnaires concernant les incendies de forêt de 2017 et 2018 en Californie
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 17:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de PG&E, paragraphe 6) par Jonathan Stempel

La société mère de Pacific Gas and Electric a conclu un règlement de 100 millions de dollars avec les actionnaires qui ont accusé l'opérateur de services publics de les avoir trompés sur ses protocoles de prévention des incendies de forêt et de sécurité avant les incendies de forêt dans le nord de la Californie en 2017 et 2018.

Un règlement préliminaire avec PG&E PCG.N a été déposé samedi auprès du tribunal de district américain de San Jose, en Californie, et nécessite l'approbation d'un juge.

Les actionnaires, menés par la Public Employees Retirement Association of New Mexico, ont déclaré que PG&E avait dissimulé ses pratiques défectueuses en matière de sécurité contre les incendies de forêt, y compris l'équipement électrique et la gestion de la végétation, accusés d'avoir déclenché ou exacerbé les incendies de North Bay en 2017 et de Camp Fire en 2018. Les incendies de North Bay comprenaient l'incendie de Tubbs, qui a tué 22 personnes et détruit plus de 5 600 structures , dont environ 5 % des maisons de la ville de Santa Rosa. Le Camp Fire a tué 85 personnes et détruit plus de 18 800 structures , dont la majeure partie de la ville de Paradise.

PG&E a nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant le règlement, comme le montrent les documents judiciaires.

Dans un communiqué, la société basée à Oakland, en Californie, a qualifié le règlement d'"étape importante dans la résolution des réclamations liées aux incendies de forêt de 2017 et 2018, alors que nous poursuivons notre travail de réduction du risque d'incendie de forêt dans l'ensemble de notre système énergétique" Les clients ne paient pas pour le règlement, a ajouté l'entreprise.

Le litige a été retardé après que PG&E a déposé son bilan en janvier 2019. PG&E a conclu un règlement de 13,5 milliards de dollars avec les victimes de nombreux incendies de forêt en décembre suivant, et s'est libérée de la protection du chapitre 11 contre les créanciers en juin 2020.

