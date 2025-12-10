Pfizer va supprimer des centaines d'emplois en Suisse pour réduire ses coûts, selon Bloomberg News

Pfizer PFE.N va supprimer des centaines d'emplois en Suisse dans le cadre de son programme pluriannuel de réduction des coûts, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.