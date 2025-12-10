 Aller au contenu principal
Pfizer va supprimer des centaines d'emplois en Suisse pour réduire ses coûts, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 17:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N va supprimer des centaines d'emplois en Suisse dans le cadre de son programme pluriannuel de réduction des coûts, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

PFIZER
25,455 USD NYSE +0,45%
