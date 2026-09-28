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Pfizer va dévoiler ses avancées cliniques lors d'un congrès
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 16:06

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Le laboratoire américain a annoncé qu'il présentera les données de 45 résumés de recherche au congrès de la Société Européenne d'Oncologie Médicale (ESMO), qui se tiendra du 23 au 27 octobre 2026 à Madrid.

Le groupe américain compte y dévoiler 11 présentations orales couvrant ses traitements commercialisés et son portefeuille en développement dans ses domaines prioritaires : les cancers du sein, génito-urinaires et du poumon.

Selon Jeff Legos, responsable mondial de l'oncologie chez Pfizer, ces présentations reflètent la stratégie du groupe visant à renforcer ses médicaments phares tout en développant une nouvelle génération de thérapies ciblant des besoins médicaux majeurs.

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