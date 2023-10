Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: une perte essuyée sur le 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 13:15









(CercleFinance.com) - Pfizer publie une perte nette ajustée de 968 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023, soit 0,17 dollar par action (contre un BPA de 1,78 dollar un an auparavant), pour des revenus en chute de 42% à un peu plus de 13,2 milliards (-41% en termes opérationnels).



Le géant pharmaceutique met en avant le déclin attendu des ventes de son vaccin Comirnaty et de son traitement Paxlovid contre la Covid-19, ses revenus hors produits Covid s'étant par contre accrus de 10% en termes opérationnels.



Pfizer confirme ses objectifs 2023 affichés le 13 octobre, à savoir un BPA ajusté entre 1,45 et 1,65 dollar, ainsi que des revenus entre 58 et 61 milliards, soit une croissance en termes opérationnels et hors Covid-19 entre 6 et 8%.





Valeurs associées PFIZER NYSE 0.00%